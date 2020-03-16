Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-16T15:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568666328.html
Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_1af4b094240da4e8614922069b66d873.jpg
РИА Новости

Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов

13:37 16.03.2020 (обновлено: 15:03 16.03.2020)
456
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров РФ рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых билетов до 100-150 на один кинозал в связи с ситуацией распространения коронавируса, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.
"Принимая во внимание, что кинотеатр является местом досуга и массового посещения, и осознавая ответственность владельцев кинотеатров за обеспечение безопасного и комфортного посещения зрителями кинотеатров, Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100 – 150 билетов на один кинозал", - сказано в сообщении.
Кроме того, рекомендуется информировать посетителей и сотрудников кинотеатров о мерах предосторожности и увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции кинозалов.
"Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом, если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом, то не препятствовать им в этом", - сказано в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300011
Обсудить 0
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗОбщество
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
Лента новостейМолния