Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров РФ рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых билетов до 100-150 на один кинозал в связи с ситуацией распространения коронавируса, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.
"Принимая во внимание, что кинотеатр является местом досуга и массового посещения, и осознавая ответственность владельцев кинотеатров за обеспечение безопасного и комфортного посещения зрителями кинотеатров, Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100 – 150 билетов на один кинозал", - сказано в сообщении.
Кроме того, рекомендуется информировать посетителей и сотрудников кинотеатров о мерах предосторожности и увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции кинозалов.
"Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом, если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом, то не препятствовать им в этом", - сказано в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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