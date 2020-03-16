Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов

"Принимая во внимание, что кинотеатр является местом досуга и массового посещения, и осознавая ответственность владельцев кинотеатров за обеспечение безопасного и комфортного посещения зрителями кинотеатров, Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100 – 150 билетов на один кинозал", - сказано в сообщении.

Кроме того, рекомендуется информировать посетителей и сотрудников кинотеатров о мерах предосторожности и увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции кинозалов.

"Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом, если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом, то не препятствовать им в этом", - сказано в сообщении.