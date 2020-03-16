В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии, что границу закрыли из-за коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Минск - ближайший партнер и союзник Москвы. Кроме того, представитель Кремля отметил, что все страны должны принимать активные меры для борьбы с инфекцией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы с Россией, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
По его словам, надо проверять человека, если появляется даже малейшее подозрение на коронавирус, а на время проверки помещать его на карантин.
Ранее минздрав Белоруссии сообщил, что число заболевших в стране выросло до 36 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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