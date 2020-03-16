В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на понимание со стороны Дмитрий Песков . Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии , что границу закрыли из-за коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента

Он подчеркнул, что Минск - ближайший партнер и союзник Москвы. Кроме того, представитель Кремля отметил, что все страны должны принимать активные меры для борьбы с инфекцией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы с Россией, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".

По его словам, надо проверять человека, если появляется даже малейшее подозрение на коронавирус, а на время проверки помещать его на карантин.