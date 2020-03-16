В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Волнение на финансовых рынках РФ стало прогнозируемой реакцией на глобальные колебания, связанные в том числе и с распространением коронавируса, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается финансовых рынков, то это достаточно прогнозируемые негативные последствия глобальной волатильности, которая была спровоцирована как глубинными причинами, так и спровоцирована таким триггером как и ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе, в данном случае на наш рынок мы видим реакцию на эти глобальные колебания", - сказал Песков.