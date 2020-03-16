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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T14:07+0300
https://ria.ru/20200316/1568666082.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568415675_0:302:3103:2047_1036x0_80_0_0_95dc701f911c0fa74da4211085848271.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках

14:07 16.03.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
 Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
© РИА Новости / Брайан Смит
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Волнение на финансовых рынках РФ стало прогнозируемой реакцией на глобальные колебания, связанные в том числе и с распространением коронавируса, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается финансовых рынков, то это достаточно прогнозируемые негативные последствия глобальной волатильности, которая была спровоцирована как глубинными причинами, так и спровоцирована таким триггером как и ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе, в данном случае на наш рынок мы видим реакцию на эти глобальные колебания", - сказал Песков.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковЭкономика
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