В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках

"Что касается финансовых рынков, то это достаточно прогнозируемые негативные последствия глобальной волатильности, которая была спровоцирована как глубинными причинами, так и спровоцирована таким триггером как и ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе, в данном случае на наш рынок мы видим реакцию на эти глобальные колебания", - сказал Песков.