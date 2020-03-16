В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 205 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Эстонии достигло 205, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.

Ранее республиканский департамент здоровья сообщал, что в Эстонии общее число заразившихся коронавирусом достигло 135 человек.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 205 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено 1387 тестов на коронавирус. Вполне вероятно, что число зараженных людей будет выше",- говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что у большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы. С учетом растущего распространения вируса департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 13 марта объявило в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая. С понедельника закрываются школы, музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса. Чрезвычайного положения также предписывает закрыть спортивные залы, СПА, бассейны, водные центры и детские игровые комнаты.

Правительство также решило с 17 марта временно ограничить пересечение госграницы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями. В Эстонию в дальнейшем могут попасть лишь граждане страны или лица имеющие вид на жительство, в том числе обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии".