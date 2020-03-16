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В Красноярске рассказали о госпитализированном с подозрением на COVID
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РИА Новости

В Красноярске рассказали о госпитализированном с подозрением на COVID

13:32 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Житель Красноярска, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию, сам обратился к медикам за помощью, сообщил журналистам зампред краевого правительства Алексей Подкорытов.
Ранее Подкорытов сообщил, что в крае зарегистрирован первый подозреваемый на заражение коронавирусом. Житель Красноярска прибыл из Австрии. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Анализы отправлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" и будут готовы в течение вторника. Пациент находится в БСМП Красноярска.
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По словам Подкорытова, у пациента заболевание протекает в легкой форме, температуры нет, есть признаки вирусной инфекции.
"Надо отдать должное, что человек сам обратился в медицинское учреждение за медицинской помощью и проинформировал лечебное учреждение о том, что он прибыл из той страны, в которой были зарегистрированы случаи (короновирусной инфекции)", - сказал зампред.
Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор выявляет всех контактных лиц, ведется постоянное наблюдение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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