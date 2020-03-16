В Красноярске рассказали о госпитализированном с подозрением на COVID

По словам Подкорытова, у пациента заболевание протекает в легкой форме, температуры нет, есть признаки вирусной инфекции.

"Надо отдать должное, что человек сам обратился в медицинское учреждение за медицинской помощью и проинформировал лечебное учреждение о том, что он прибыл из той страны, в которой были зарегистрированы случаи (короновирусной инфекции)", - сказал зампред.