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В Кремле считают ситуацию на нефтяном рынке прогнозируемой
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РИА Новости

В Кремле считают ситуацию на нефтяном рынке прогнозируемой

13:31 16.03.2020 (обновлено: 13:37 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кремль считает прогнозируемой ситуацию на рынке нефти и наблюдает за тенденциями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается рынка энергоносителей, то ситуация там прогнозируемая. Мы тщательно наблюдаем за тенденциями в этой области", - сказал он.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
12:37Сказано в эфире
Эксперт назвал "самую серьезную проблему" на рынке нефтиМировые цены на нефть сохраняют в понедельник волатильность с тенденцией к дальнейшему снижению. Как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
Стоимости нефти марки Brent в понедельник днем опускалась ниже отметки в 31 доллара за баррель впервые с 12 февраля 2016 года. По состоянию на 13.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 7,65%, до 31,26 доллара за баррель, но ранее в ходе торгов показатель уже опускался до 30,85 доллара.
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