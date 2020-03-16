В Кремле считают ситуацию на нефтяном рынке прогнозируемой

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кремль считает прогнозируемой ситуацию на рынке нефти и наблюдает за тенденциями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается рынка энергоносителей, то ситуация там прогнозируемая. Мы тщательно наблюдаем за тенденциями в этой области", - сказал он.
Стоимости нефти марки Brent в понедельник днем опускалась ниже отметки в 31 доллара за баррель впервые с 12 февраля 2016 года. По состоянию на 13.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 7,65%, до 31,26 доллара за баррель, но ранее в ходе торгов показатель уже опускался до 30,85 доллара.