В Грузии преждевременно закроют горнолыжные курорты

ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Власти Грузии приняли решение преждевременно закрыть все горнолыжные курорты из-за риска распространения нового коронавируса, заявил советник премьера страны Ираклий Чиковани на брифинге.
"По итогам заседания межведомственной координационной группы также принято решение преждевременно закрыть горнолыжные курорты", - заявил Чиковани на брифинге.
По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, грузинская сторона приняла данное решение после того, как стало известно, что у гражданина Чехии, который побывал в горнолыжном курорте Гудаури, по возвращению на родину был выявлен коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса