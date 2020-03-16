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В Грузии преждевременно закроют горнолыжные курорты
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РИА Новости

В Грузии преждевременно закроют горнолыжные курорты

13:30 16.03.2020 (обновлено: 13:45 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Власти Грузии приняли решение преждевременно закрыть все горнолыжные курорты из-за риска распространения нового коронавируса, заявил советник премьера страны Ираклий Чиковани на брифинге.
"По итогам заседания межведомственной координационной группы также принято решение преждевременно закрыть горнолыжные курорты", - заявил Чиковани на брифинге.
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По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, грузинская сторона приняла данное решение после того, как стало известно, что у гражданина Чехии, который побывал в горнолыжном курорте Гудаури, по возвращению на родину был выявлен коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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