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Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев
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РИА Новости

Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев

13:29 16.03.2020 (обновлено: 13:46 16.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Девушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму обновило список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции, добавив туда Австралию, Литву, Латвию, Марокко, Эстонию и Молдавию, сообщили в ведомстве.
"В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран", - говорится в сообщении.
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"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ введены временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок с территории Российской Федерации в следующие страны: Германия, Испания, Франция, а с 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно", - напомнили в Ростуризме.
Кроме того, в воскресенье ведомство напоминало, что решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции были приняты правительствами Израиля, Индии, Словакии, США, Мальты, Турции, Дании, Непала, Шри-Ланки, Туниса, Кипра, Польши, Филиппин, Омана, Чехии, Колумбии, Австрии, Новой Зеландии, Иордании.
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"К понедельнику в этот список добавились Австралия, Литва, Латвия, Марокко, Эстония и Молдавия", - уточнили в Ростуризме.
"Мэрией Москвы в отношении граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, предписано обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)", - напомнили в ведомстве.
Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" запущена горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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