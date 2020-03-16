Путин встретится с главой ВТБ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным на фоне волнений на рынках и проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день, где запланировано несколько международных телефонных разговоров... Несколько внутренних совещаний, встреч", - сказал Песков.
"Сегодня будет на докладе у президента руководитель группы ВТБ Андрей Костин. Они традиционно общаются, один из наших системообразующих крупнейших банков... Традиционно это доклад о в целом состоянии дел по итогам истекшего года, о том, как обстоят дела, особенно с учетом таких волнений на международных и наших отечественных рынках", - добавил он.