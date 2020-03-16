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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T13:25+0300
https://ria.ru/20200316/1568665125.html
Путин встретится с главой ВТБ
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РИА Новости

Путин встретится с главой ВТБ

13:25 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным на фоне волнений на рынках и проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день, где запланировано несколько международных телефонных разговоров... Несколько внутренних совещаний, встреч", - сказал Песков.
"Сегодня будет на докладе у президента руководитель группы ВТБ Андрей Костин. Они традиционно общаются, один из наших системообразующих крупнейших банков... Традиционно это доклад о в целом состоянии дел по итогам истекшего года, о том, как обстоят дела, особенно с учетом таких волнений на международных и наших отечественных рынках", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеВТБДмитрий ПесковАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинЭкономика
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