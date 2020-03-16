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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T13:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568665062.html
Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции

13:24 16.03.2020 (обновлено: 13:33 16.03.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Никаких альтернативных дат для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в настоящее время не рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в конституцию, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
"Никаких альтернативных дат голосования в настоящее время не рассматривают. Для этого нет никаких объективных показаний. Дискуссий подобных не ведется", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном переносе дня голосования.
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Пресс-секретарь президента добавил, что "дата голосования должна быть формализована указом президента" и предложил дождаться этого указа.
"Должна быть формализация. Это в течение нескольких дней должно произойти", - пояснил Песков.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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