Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Никаких альтернативных дат для общероссийского голосования по внесению изменений в Никаких альтернативных дат для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в настоящее время не рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в конституцию, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

"Никаких альтернативных дат голосования в настоящее время не рассматривают. Для этого нет никаких объективных показаний. Дискуссий подобных не ведется", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном переносе дня голосования.

Пресс-секретарь президента добавил, что "дата голосования должна быть формализована указом президента" и предложил дождаться этого указа.

"Должна быть формализация. Это в течение нескольких дней должно произойти", - пояснил Песков.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.