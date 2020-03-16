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В Кремле не видят необходимости в удаленной работе сотрудников
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РИА Новости

В Кремле не видят необходимости в удаленной работе сотрудников

13:24 16.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В администрации Кремля не видят показаний для перехода на работу на "удаленке" из-за коронавируса, работают в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Администрация президента - это крупный офис, но не один из самых крупных, есть офисы и крупнее. Пока никаких показаний на этот счет также нет. Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе", - сказал Песков журналистам, отвечая на опрос, может ли администрация президента перейти на дистанционную работу в связи с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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