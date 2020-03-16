В Кремле не видят необходимости в удаленной работе сотрудников

"Администрация президента - это крупный офис, но не один из самых крупных, есть офисы и крупнее. Пока никаких показаний на этот счет также нет. Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе", - сказал Песков журналистам, отвечая на опрос, может ли администрация президента перейти на дистанционную работу в связи с коронавирусом.