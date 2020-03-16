Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Южной Кореи экстрадировали в РФ россиянина, занимавшегося подготовкой боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
"Мы получили секретную информацию о том, что член "Ан-Нусры" тайно проник в страну, и выследили его. В это время с российской стороны пришло подтверждение, что этот человек входит в список террористов", - заявил в понедельник журналистам глава сеульской полиции Ли Ёнпхё.
Как отмечает агентство, судом в РФ был выдан ордер на арест россиянина, а также имелось "красное уведомление" Интерпола. В Южной Корее он пытался получить статус беженца.
Корейская полиция произвела арест 15 января и сразу же депортировала его.
* Террористическая организация, запрещена в России