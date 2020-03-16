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Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*
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РИА Новости

Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*

13:17 16.03.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник Федеральной службой безопасности РФ
Сотрудник Федеральной службой безопасности РФ
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник Федеральной службой безопасности РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Южной Кореи экстрадировали в РФ россиянина, занимавшегося подготовкой боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
"Мы получили секретную информацию о том, что член "Ан-Нусры" тайно проник в страну, и выследили его. В это время с российской стороны пришло подтверждение, что этот человек входит в список террористов", - заявил в понедельник журналистам глава сеульской полиции Ли Ёнпхё.
Как отмечает агентство, судом в РФ был выдан ордер на арест россиянина, а также имелось "красное уведомление" Интерпола. В Южной Корее он пытался получить статус беженца.
Корейская полиция произвела арест 15 января и сразу же депортировала его.
* Террористическая организация, запрещена в России
Подземные склады и штабы боевиков Хайят Тахрир аш Шам (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе под Алеппо
20 февраля, 05:13Война в Сирии
К северу от Алеппо под землей нашли центральный штаб Джебхат ан-Нусры*
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