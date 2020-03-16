В Баварии закроются рестораны, спортивные клубы, отели из-за COVID-19

"Со вторника мы закрываем все развлекательные учреждения, все вещи, которые не являются сейчас необходимыми. К ним относятся сауны, бассейны, кино, конференц-залы, клубы, бары, дискотеки, игровые залы, театры, отели, музеи, спортивные залы, спортивные и игровые площадки, фитнес-центры, библиотеки, студии красоты, школы танцев, зоопарки, курсы, музыкальные школы и молодежные дома", - сказал Зедер.

Он добавил, что в отрасли гастрономии со среды действуют следующие правила: столовые при предприятиях будут работать с 6 утра до 15 дня, не более 30 человек в зале, расстояние между сидящими - не менее 1,5 метра. Вышеназванные предприятия, а также все остальные заведения общепита могут работать "после 15 часов в режиме доставки", сказал Зедер.