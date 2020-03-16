Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T13:17+0300
https://ria.ru/20200316/1568664561.html
В Баварии закроются рестораны, спортивные клубы, отели из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568155680_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_9e272eef3b4ce400df523c07af7c2ae7.jpg
РИА Новости

В Баварии закроются рестораны, спортивные клубы, отели из-за COVID-19

13:17 16.03.2020
481
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Все развлекательные заведения в Баварии закрываются со вторника, рестораны и кафе со среды переходят на режим доставки, кроме столовых при производстве, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Маркус Зедер.
Ранее он сообщил о том, что в связи с коронавирусом в Баварии вводится режим чрезвычайной ситуации.
"Со вторника мы закрываем все развлекательные учреждения, все вещи, которые не являются сейчас необходимыми. К ним относятся сауны, бассейны, кино, конференц-залы, клубы, бары, дискотеки, игровые залы, театры, отели, музеи, спортивные залы, спортивные и игровые площадки, фитнес-центры, библиотеки, студии красоты, школы танцев, зоопарки, курсы, музыкальные школы и молодежные дома", - сказал Зедер.
Он добавил, что в отрасли гастрономии со среды действуют следующие правила: столовые при предприятиях будут работать с 6 утра до 15 дня, не более 30 человек в зале, расстояние между сидящими - не менее 1,5 метра. Вышеназванные предприятия, а также все остальные заведения общепита могут работать "после 15 часов в режиме доставки", сказал Зедер.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Все массовые мероприятия, которые требует разрешения на проведение от государственных органов, отменяются до конца пасхальных каникул - до 19 апреля, добавил он, школы и детские сады уже закрыты в Баварии.
500100
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Маркус ЗедерГерманияБаварияВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
Лента новостейМолния