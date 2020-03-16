В Баварии закроются рестораны, спортивные клубы, отели из-за COVID-19

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Все развлекательные заведения в Баварии закрываются со вторника, рестораны и кафе со среды переходят на режим доставки, кроме столовых при производстве, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Маркус Зедер.
Ранее он сообщил о том, что в связи с коронавирусом в Баварии вводится режим чрезвычайной ситуации.
"Со вторника мы закрываем все развлекательные учреждения, все вещи, которые не являются сейчас необходимыми. К ним относятся сауны, бассейны, кино, конференц-залы, клубы, бары, дискотеки, игровые залы, театры, отели, музеи, спортивные залы, спортивные и игровые площадки, фитнес-центры, библиотеки, студии красоты, школы танцев, зоопарки, курсы, музыкальные школы и молодежные дома", - сказал Зедер.
Он добавил, что в отрасли гастрономии со среды действуют следующие правила: столовые при предприятиях будут работать с 6 утра до 15 дня, не более 30 человек в зале, расстояние между сидящими - не менее 1,5 метра. Вышеназванные предприятия, а также все остальные заведения общепита могут работать "после 15 часов в режиме доставки", сказал Зедер.
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Все массовые мероприятия, которые требует разрешения на проведение от государственных органов, отменяются до конца пасхальных каникул - до 19 апреля, добавил он, школы и детские сады уже закрыты в Баварии.