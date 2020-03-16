Роскачество рассказало об основных мерах профилактики коронавируса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специалисты Специалисты Роскачества рассказали, как не допустить заражения коронавирусом

Главных рекомендаций три: соблюдать гигиену, не контактировать с заболевшими и вести здоровый образ жизни.

"Как известно, здоровый образ жизни, полноценный сон и питание повышают сопротивляемость организма к инфекции. Таким образом, защита от заражения — это комплекс мер", — сообщили РИА Новости представители организации.

Эксперты напоминают, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусное заболевание COVID-19, передается в том числе контактно-бытовым путем, поэтому важнее всего держать руки в чистоте. Кроме того, нужно помнить, что микробы и вирусы можно убить чисткой и дезинфекцией поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.), также следует регулярно проветривать помещения.

"Второй путь передачи вируса от больного человека к здоровому — воздушно-капельный (при чихании, кашле). Поэтому врачи советуют соблюдать расстояние от больных не менее одного метра", — заявили в Роскачестве.

Также следует избегать лишних поездок в общественном транспорте и не посещать многолюдные места. Ношение медицинской маски, в свою очередь, снизит риск заражения, если рядом оказался чихающий больной, и в некоторым смысле защитит от передачи инфекции с рук при прикосновениях к лицу.

Маска должна прилегать так плотно, насколько это возможно, нельзя дотрагиваться до лица и носа, а также до глаз, так как коронавирус может попадать в организм не только через слизистые. Касаться поверхности маски не рекомендуется, как и использовать ее вторично, иначе она сама может стать источником инфекции, обращают внимание эксперты.

"Чтобы свести к минимуму риски заразиться, необходима профилактика. Однако если без разбора следовать всем подряд рекомендациям, это не только не принесет положительного эффекта, но может еще и навредить здоровью", — подчеркнули в организации.

В частности, не стоит принимать противовирусные средства: дело в том, что от каждого вируса помогает определенный препарат, но из уже существующих на COVID-19 ничего не действует. Антибиотики в этом случае тоже неэффективны, поскольку могут лечить только бактериальные инфекции.

Средства народной медицины также под вопросом: многие из них, например чеснок, обладают противомикробными свойствами, но до сих пор не доказано, что они могут применяться как средство для профилактики коронавируса. Несомненно, следует исключить и алкоголь: то, что он убивает вирус, — лишь одно из распространенных заблуждений, поэтому ничего, кроме вреда здоровью и дополнительной нагрузки на сердце, такое "лечение" не принесет, подытожили в Роскачестве.

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Пандемия COVID-19

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