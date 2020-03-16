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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T15:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568664391.html
Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель
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РИА Новости

Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель

13:16 16.03.2020 (обновлено: 15:47 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник "Роснефти" осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Падение цены на нефть марки Brent усилилось, впервые с 12 февраля 2016 года она опустилась ниже 31 доллара за баррель.
По состоянию на 13:08 мск майские фьючерсы на Brent подешевели на 8,77%, до 30,88 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,95%, до 30,25 доллара за баррель.
Биржи Азии закрылись десятипроцентным снижением, падение на биржах Европы достигает девяти процентов.
Нефтетрейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса, что негативно отразится на спросе на сырье.
Российская валюта на Московской бирже дешевеет на три-четыре процента к доллару и евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12:43 мск рос на 2,43 рубля — до 75,03 рубля, курс евро — на 3,32 рубля, до 84,05 рубля.
Индекс Мосбиржи к 12:45 мск падал на 3,27% — до 2240,65 пункта, индекс РТС — на 5,03%, до 941,82 пункта.
Российский рынок акций снижается: большинство акций нефтегазового сектора падают на 1,27-6,84%, акции металлургического сектора — на 0,73-8,08%, банковский сектор — на 2,84-4,2%, бумаги ретейлеров торгуются разнонаправленно.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
Популярные комментарии
По реке плывет топор до деревни Клюево. Рубль рухнул в пятый раз у стратега туева!))))
16 марта, 13:27
Andrey Андреев
311600016
рашка сама доигралась,теперь пожинайте плоды. и это еще не предел, запомните
16 марта, 13:48
Дима Смолов
25010037
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