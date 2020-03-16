Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель

Сотрудник "Роснефти" осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Падение цены на нефть марки Падение цены на нефть марки Brent усилилось, впервые с 12 февраля 2016 года она опустилась ниже 31 доллара за баррель.

По состоянию на 13:08 мск майские фьючерсы на Brent подешевели на 8,77%, до 30,88 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,95%, до 30,25 доллара за баррель.

Биржи Азии закрылись десятипроцентным снижением, падение на биржах Европы достигает девяти процентов.

Нефтетрейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса, что негативно отразится на спросе на сырье.

Российская валюта на Московской бирже дешевеет на три-четыре процента к доллару и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12:43 мск рос на 2,43 рубля — до 75,03 рубля, курс евро — на 3,32 рубля, до 84,05 рубля.

Индекс Мосбиржи к 12:45 мск падал на 3,27% — до 2240,65 пункта, индекс РТС — на 5,03%, до 941,82 пункта.

Российский рынок акций снижается: большинство акций нефтегазового сектора падают на 1,27-6,84%, акции металлургического сектора — на 0,73-8,08%, банковский сектор — на 2,84-4,2%, бумаги ретейлеров торгуются разнонаправленно.