"Дождь" не смог отменить решение в пользу метро по сюжету о машинистах

Журналисты сообщали со ссылкой на сотрудников метро, что машинистов якобы заставляют работать на неисправных поездах и не платят за сверхурочную работу. Суды сочли эти утверждения не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца и обязали "Дождь" удалить публикации с сайта.

Суды также удовлетворили требование о взыскании с ответчика астрента. "Дождь" должен был заплатить судебную неустойку в случае неисполнения решения суда: с 16-го по 20-й день с даты его вступления в силу - по 300 тысяч рублей в день, с 21-го по 25-й день – по 500 тысяч рублей, с 26-го дня и далее – по 600 тысяч.