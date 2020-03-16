"Дождь" не смог отменить решение в пользу метро по сюжету о машинистах

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали не соответствующими действительности и порочащими репутацию столичного метрополитена сведения, распространенные телеканалом "Дождь".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ООО "Телеканал "Дождь" на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и вынесенное в декабре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
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Московский метрополитен подал иск к "Дождю" из-за сюжета и текстовой публикации на сайте под названием "Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах"/"Деньги подземелья". Вышли они в сентябре 2018 года.
Журналисты сообщали со ссылкой на сотрудников метро, что машинистов якобы заставляют работать на неисправных поездах и не платят за сверхурочную работу. Суды сочли эти утверждения не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца и обязали "Дождь" удалить публикации с сайта.
Суды также удовлетворили требование о взыскании с ответчика астрента. "Дождь" должен был заплатить судебную неустойку в случае неисполнения решения суда: с 16-го по 20-й день с даты его вступления в силу - по 300 тысяч рублей в день, с 21-го по 25-й день – по 500 тысяч рублей, с 26-го дня и далее – по 600 тысяч.
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