Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T13:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568664224.html
"Дождь" не смог отменить решение в пользу метро по сюжету о машинистах
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a3c3bdafd9a1375f7c81778fb3d8ffd.jpg
РИА Новости

"Дождь" не смог отменить решение в пользу метро по сюжету о машинистах

13:12 16.03.2020
1360
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкТелеканал "Дождь"
Телеканал Дождь
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Телеканал "Дождь". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали не соответствующими действительности и порочащими репутацию столичного метрополитена сведения, распространенные телеканалом "Дождь".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ООО "Телеканал "Дождь" на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и вынесенное в декабре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Офис телеканала Дождь в Москве
30 сентября 2019, 18:51
Суд обязал "Дождь" опровергнуть порочащие московское метро сведения
Московский метрополитен подал иск к "Дождю" из-за сюжета и текстовой публикации на сайте под названием "Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах"/"Деньги подземелья". Вышли они в сентябре 2018 года.
Журналисты сообщали со ссылкой на сотрудников метро, что машинистов якобы заставляют работать на неисправных поездах и не платят за сверхурочную работу. Суды сочли эти утверждения не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца и обязали "Дождь" удалить публикации с сайта.
Суды также удовлетворили требование о взыскании с ответчика астрента. "Дождь" должен был заплатить судебную неустойку в случае неисполнения решения суда: с 16-го по 20-й день с даты его вступления в силу - по 300 тысяч рублей в день, с 21-го по 25-й день – по 500 тысяч рублей, с 26-го дня и далее – по 600 тысяч.
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
5 декабря 2018, 19:08
Суд в Москве обязал Life.ru опровергнуть порочащие сведения о Сбербанке
8735001
Обсудить 2
Девятый арбитражный апелляционный судДождь (телеканал)МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Рекомендуем
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Суд в Москве отказался отменять штраф для Twitter
Павильон телеканала НТВ
Программы НТВ отказываются от присутствия зрителей на съемках
Режиссёр Максим Фадеев
"Болото с жабами": Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Белуха
Ученые рассказали о поведении выпущенных "китовой тюрьмы" белух
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, из музея в Иерусалиме
Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
Сотрудник Федеральной службой безопасности РФ
Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
Корабль Союз, пристыкованный к МКС
Пуск нового экипажа к МКС пройдет без журналистов из-за коронавируса
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
Лента новостейМолния