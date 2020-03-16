Ученые рассказали о поведении выпущенных "китовой тюрьмы" белух

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Белухи, выпущенные из "китовой тюрьмы" в Японском и Белухи, выпущенные из "китовой тюрьмы" в Японском и Охотском морях , выглядят здоровыми, случаев смерти этих животных не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Две белухи, выпущенные в Сахалинском заливе, сейчас находятся в Охотском море. Животные, выпущенные в Японском море возле Лазовского природного заповедника, разошлись по акватории побережья Приморья. По информации, поступающей в институт от волонтеров общественных организаций, их видят в районе порта Находки и в других местах. Животные выглядят вполне здоровыми, они активны, людей не боятся, но в то же время не попрошайничают", - сказал собеседник.

По его словам, в районе порта Находки находятся три помеченные белухи и, по-видимому, в этом месте сосредоточена группа животных. Еще одна помеченная белуха - в Амурском заливе недалеко от Владивостока, другая - в 170 километрах севернее Лазовского заповедника.

"С момента выпуска животных не было зафиксировано ни одного факта гибели морских млекопитающих", - добавил собеседник.

Он также рассказал, что последний сигнал со спутниковых меток косаток получен 11 января: это были Харя и Зоя в открытых водах Тихого океана примерно в 500 милях от Хоккайдо.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.