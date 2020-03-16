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В Минздраве заявили, что нагнетания ситуации из-за коронавируса нет
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РИА Новости

В Минздраве заявили, что нагнетания ситуации из-за коронавируса нет

13:09 16.03.2020 (обновлено: 13:10 16.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что никакого нагнетания ситуации в связи с коронавирусом нет, медицинская служба работает в штатном режиме.
"Никакого нагнетания со стороны ситуации в медицинских организациях нет. Медицинская служба работает в штатном режиме. Те мероприятия, которые должны быть развернуты по крупным городам, по населенным пунктам с низкой численностью, все организованы. Диагностические тесты и лабораторные тесты доступны для медицинского персонала", - сказал Мурашко на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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