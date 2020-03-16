В Минздраве заявили, что нагнетания ситуации из-за коронавируса нет

"Никакого нагнетания со стороны ситуации в медицинских организациях нет. Медицинская служба работает в штатном режиме. Те мероприятия, которые должны быть развернуты по крупным городам, по населенным пунктам с низкой численностью, все организованы. Диагностические тесты и лабораторные тесты доступны для медицинского персонала", - сказал Мурашко на брифинге.