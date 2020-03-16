Мурашко: в России в 2020 году снизилось число смертей от пневмоний

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что количество смертей от пневмоний в России в 2020 году снизилось на 20% по сравнению с предыдущим периодом.
"У нас в этом году количество умерших пациентов, при вообще всех видах пневмонии, практически более чем на 20% ниже, чем в предыдущий период", - сказал министр журналистам.
Мурашко уточнил, что каждый случай контролируется в министерстве, и добавил, что 10% заболевших коронавирусом в РФ выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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