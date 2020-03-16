Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн во время острой ситуации с коронавирусом стала драма "Заражение" 2011 года, . Одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн во время острой ситуации с коронавирусом стала драма "Заражение" 2011 года, сообщает Independent.

В фильме, режиссером которого был Стивен Содерберг, а сценаристом – Скотт З. Бернс, рассказывается о вымышленном заболевании, которое убивает по всему миру 26 миллионов человек.

Warner Bros., которая является дистрибьютором ленты, объявила, что он в онлайн каталоге пользуется сейчас наибольшим спросом после Гарри Поттера.

В декабре 2019 этот же самый фильм был на 270-м месте в списке самых популярных в мире.

Режиссеры Барри Дженкинс ("Лунный свет") и Эдгар Райт ("Малыш на драйве") сообщили подписчикам, что уже посмотрели картину на фоне новостей о распространении COVID-19 по всему миру.