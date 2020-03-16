Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-16T20:38+0300
https://ria.ru/20200316/1568663188.html
Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662147_0:0:621:349_1036x0_80_0_0_fbea3125edb4304ec208b66cfba6af20.jpg
РИА Новости

Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине

20:18 16.03.2020 (обновлено: 20:38 16.03.2020)
6052
© Фото : Warner Bros. 2011Кадр из фильма "Заражение"
Кадр из фильма Заражение
© Фото : Warner Bros. 2011
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн во время острой ситуации с коронавирусом стала драма "Заражение" 2011 года, сообщает Independent.
В фильме, режиссером которого был Стивен Содерберг, а сценаристом – Скотт З. Бернс, рассказывается о вымышленном заболевании, которое убивает по всему миру 26 миллионов человек.
Warner Bros., которая является дистрибьютором ленты, объявила, что он в онлайн каталоге пользуется сейчас наибольшим спросом после Гарри Поттера.
В декабре 2019 этот же самый фильм был на 270-м месте в списке самых популярных в мире.
Режиссеры Барри Дженкинс ("Лунный свет") и Эдгар Райт ("Малыш на драйве") сообщили подписчикам, что уже посмотрели картину на фоне новостей о распространении COVID-19 по всему миру.
Министр здравоохранения Великобритании Мэт Хэнкок заявил, что пожилым людям рекомендовано провести дома на карантине до четырех месяцев в качестве профилактической меры.
Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма Новый Папа (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
10 января, 08:00Культура
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить "Молодым папой"
4220319
Культуралучшие фильмыКино и сериалыКоронавирус COVID-19
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Антисептический гель для рук
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит въезд иностранцев
Консервы
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Проводники у поезда
В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных поездов
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции
Британский актёр Идрис Эльба
Британский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин высказался за обязательное ношение школьной формы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния