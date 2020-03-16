В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

"Мы постановили, что с сегодняшнего дня мы объявляем чрезвычайную ситуацию. Вам известно о режиме чрезвычайной ситуации в отдельных округах в особенно критичной ситуации, мы объявляем чрезвычайную ситуацию для всей Баварии", - заявил Зедер, добавив, что данный режим действует "с настоящего момента".