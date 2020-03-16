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В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
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РИА Новости

В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

12:56 16.03.2020 (обновлено: 13:12 16.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. В Баварии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Маркус Зедер.
"Мы постановили, что с сегодняшнего дня мы объявляем чрезвычайную ситуацию. Вам известно о режиме чрезвычайной ситуации в отдельных округах в особенно критичной ситуации, мы объявляем чрезвычайную ситуацию для всей Баварии", - заявил Зедер, добавив, что данный режим действует "с настоящего момента".
Он добавил, что для борьбы с последствиями коронавируса, в том числе "медицинскими и экономическими", в Баварии создан "специальный фонд в размере до 10 миллиардов евро". Зедер подчеркнул, что власти "не оставят в беде никого, ни граждан, ни мелкие и средние предприятия".
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