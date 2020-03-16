Власти Киева ограничат въезд и выезд из города

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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Власти Власти Киева с 17 марта ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса , в столице будут работать только АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко

По данным центра общественного здоровья Минздрава, на Украине зарегистрировано в целом пять случаев инфицирования новым типом коронавируса. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате этой инфекции. В понедельник Кличко сообщил, что Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок из-за нового типа коронавируса, которые в первую очередь будут переданы больницам, работникам общественного транспорта и в коммунальные аптеки.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве… Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы ", - цитирует Кличко пресс-служба.

По его словам, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Также ограничивается работа учреждений общественного питания. "Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в столице не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Также временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения.

Кличко отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. При этом департаментам Киевской городской горадминистрации доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. Центры предоставления админуслуг при необходимости будут принимать граждан, но по предварительной онлайн записи. При этом, по словам мэра, власти позаботятся об обеспечении социально незащищенных групп населения, одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой.

Мэр призвал всех руководителей предприятий максимально перевести работу на удаленный доступ, а также ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

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"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, что ни передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей", - подчеркнул мэр Киева.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Также правительство на внеочередном заседании в субботу распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.