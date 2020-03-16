Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса

"В том числе разработаны рекомендации для организаций <...> по проветриванию помещений, по доступу персонала непосредственно на рабочие места, чтобы распределить по времени, <...> не приходил персонал в одно и то же время. И ряд других. Сегодня профилактические меры являются самыми важными для сдерживания распространения инфекции", — сказал он.