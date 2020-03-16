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Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса
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РИА Новости

Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса

12:53 16.03.2020 (обновлено: 13:26 16.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСанитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо "Свиблово" для предотвращения распространения коронавируса
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения разработало рекомендации для организаций по обработке помещений в целях борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"В том числе разработаны рекомендации для организаций <...> по проветриванию помещений, по доступу персонала непосредственно на рабочие места, чтобы распределить по времени, <...> не приходил персонал в одно и то же время. И ряд других. Сегодня профилактические меры являются самыми важными для сдерживания распространения инфекции", — сказал он.

Министр напомнил, что при появлении первых симптомов COVID-19 крайне важно своевременно обращаться к медикам, так как при условии раннего начала лечения его "можно пустить по абортивному варианту".
"На сегодняшний день в Российской Федерации система оказания помощи пациентам с заболеваниями легких работает по четко отработанным критериям. Есть порядки, клинические рекомендации и методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции ", — добавил Мурашко.
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Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
Сегодня российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено ж\д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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