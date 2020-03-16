Лукашенко раскритиковал нагнетание обстановки вокруг коронавируса

По его словам, "мы эти вирусы переживали, переживем и этот". "Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Лукашенко.