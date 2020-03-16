Лукашенко раскритиковал нагнетание обстановки вокруг коронавируса

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир с ума сошел из-за ситуации с новым типом коронавируса, а в республике адекватно реагируют на угрозы.
"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное", - сказал Лукашенко в понедельник. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, "мы эти вирусы переживали, переживем и этот". "Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Лукашенко.
По мнению президента, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, заметил Лукашенко. "Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал глава белорусского государства.
По его словам, кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров. "Самая большая для нас, не проблема, а ответственность, - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике ", - отметил белорусский лидер.
По последним данным минздрава Белоруссии, новый коронавирус COVID-19 в стране выявлен у 27 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели и уже выписаны из медучреждений. Кроме того, у пятерых студентов БГУ ранее первый лабораторный тест подтвердил наличие в организме вируса. Белорусская система здравоохранения нацелена на недопущение завоза в страну нового коронавируса и на превентивную изоляцию на карантин лиц, которые контактировали с заболевшими.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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