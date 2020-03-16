В Госдуме рассказали о противодействии кораблям НАТО в Черном море

"Такие станции РЭБ, как, например, "Красуха", просто закрывают невидимым куполом и базы Хмеймим и Тартус в Сирии, и в Крыму. Что толку в корабле, если он потерял свое местоположение в море и уже занимается не разведкой, а поиском самого себя? Мы не находимся в состоянии войны с НАТО, но и спускать с рук попытки проникновения в наши коммуникационные сети не собираемся. Натовские моряки должны ясно понимать, что подход к крымским берегам для ведения разведдеятельности не будет променадом по Пикадилли", - сказал Белик.