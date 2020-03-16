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В Госдуме рассказали о противодействии кораблям НАТО в Черном море
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о противодействии кораблям НАТО в Черном море

12:50 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Корабли в Черном море. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) доказали свою эффективность не только в Черном море против кораблей НАТО, но и в Сирии против беспилотников, продемонстрировав свою универсальность, заявил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств РЭБ, ранее заявил агентству источник в силовых структурах региона.
Корабли НАТО в Черном море
03:05
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
"Российские средства РЭБ эффективно показали себя в Сирии при отражении атак дронов, и проверка их действия на кораблях НАТО является показателем их универсальности", - сказал Белик.
Он отметил, что во время поездок в Сирию неоднократно получал информацию об успешном применении средств РЭБ для защиты российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе.
"Такие станции РЭБ, как, например, "Красуха", просто закрывают невидимым куполом и базы Хмеймим и Тартус в Сирии, и в Крыму. Что толку в корабле, если он потерял свое местоположение в море и уже занимается не разведкой, а поиском самого себя? Мы не находимся в состоянии войны с НАТО, но и спускать с рук попытки проникновения в наши коммуникационные сети не собираемся. Натовские моряки должны ясно понимать, что подход к крымским берегам для ведения разведдеятельности не будет променадом по Пикадилли", - сказал Белик.
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Черное мореДмитрий БеликГосдума РФНАТОСирияСевастопольБезопасность
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