Cirque du Soleil перенес российскую премьеру шоу Luzia на апрель

Отмечается, что все билеты, приобретенные на выступление в период с 19 марта по 22 апреля включительно, будут действительными с возможностью смены даты.

Новое шоу одной из самых сильных цирковых команд в мире посвящено Мексике: по сюжету действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана. Режиссером и сценаристом этого "путешествия" стал знаменитый швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска, создавший шоу Corteo в 2010 году.