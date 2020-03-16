Cirque du Soleil перенес российскую премьеру шоу Luzia на апрель

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Cirque du Soleil переносит российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве Cirque du Soleil переносит российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля. Организаторы проекта выражают надежду, что в ближайшее время они все-таки порадуют российских зрителей приятными новостями", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что все билеты, приобретенные на выступление в период с 19 марта по 22 апреля включительно, будут действительными с возможностью смены даты.
Новое шоу одной из самых сильных цирковых команд в мире посвящено Мексике: по сюжету действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана. Режиссером и сценаристом этого "путешествия" стал знаменитый швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска, создавший шоу Corteo в 2010 году.