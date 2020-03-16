Эпидемия COVID-19 спровоцировала повальное нарушение сна в Китае

МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия COVID-19 спровоцировала повальное нарушение режима сна среди жителей Китая.
К такому выводу пришли медики после проведения двухмесячного общенационального опроса среди респондентов в возрасте от 18 до 90 лет. Нарушение режима сна связано, прежде всего, с ограничением мобильности, переходом на удаленный режим работы, а также повышенной волнительностью в связи с эпидемиологической ситуацией.
По данным исследователей, если до вспышки коронавируса после полуночи спать ложилось лишь 10% населения КНР, то сейчас этот показатель превышает 50%. По иронии судьбы, большинство респондентов не могут заснуть за полночь из-за того, что читают в соцсетях информацию о здоровом образе жизни и том, как защитить себя от COVID-19. Действительно, по статистике популярнейшей в КНР новостной онлайн-службы Toutiao, количество ее пользователей, активных с часу до двух ночи, в последние два месяца возросло на 67%. "Потребление большого количества информации на ночь глядя нередко приводит к возбужденным состояниям, что провоцирует нарушения сна", - констатирует профессор Фуданьского университета Хуан Чжили.
Китайцы стали также позже вставать. 28% респондентов сообщили, что просыпаются в районе 9-12 часов дня. Это тоже нездорово, отмечают медики. При этом во многих регионах КНР народ стал спать дольше. Рекорд поставили жители провинции Хубэй, где сложилась наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Они стали спать более девяти часов в сутки. На втором месте – Пекин, на третьем – провинция Чжэцзян. В этом также нет ничего хорошего, подчеркивают врачи. Дело в том, что здоровый сон взрослого человека продолжается 7-8 часов. Слишком продолжительный сон сбивает "внутренние часы" и наносит ущерб здоровью, прежде всего – системе пищеварения.