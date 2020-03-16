Эпидемия COVID-19 спровоцировала повальное нарушение сна в Китае

К такому выводу пришли медики после проведения двухмесячного общенационального опроса среди респондентов в возрасте от 18 до 90 лет. Нарушение режима сна связано, прежде всего, с ограничением мобильности, переходом на удаленный режим работы, а также повышенной волнительностью в связи с эпидемиологической ситуацией.

По данным исследователей, если до вспышки коронавируса после полуночи спать ложилось лишь 10% населения КНР, то сейчас этот показатель превышает 50%. По иронии судьбы, большинство респондентов не могут заснуть за полночь из-за того, что читают в соцсетях информацию о здоровом образе жизни и том, как защитить себя от COVID-19. Действительно, по статистике популярнейшей в КНР новостной онлайн-службы Toutiao, количество ее пользователей, активных с часу до двух ночи, в последние два месяца возросло на 67%. "Потребление большого количества информации на ночь глядя нередко приводит к возбужденным состояниям, что провоцирует нарушения сна", - констатирует профессор Фуданьского университета Хуан Чжили.