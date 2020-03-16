В Киеве образовался дефицит масок и антисептика из-за угрозы COVID-19

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Дефицит медицинских масок и антисептика образовался в Киеве и области из-за угрозы распространения нового Дефицит медицинских масок и антисептика образовался в Киеве и области из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19 , передает корреспондент РИА Новости.

По данным центра общественного здоровья украинского минздрава, на Украине зарегистрировано пять случаев заражения COVID-19. Министерство 13 марта сообщило о первом случае смерти в результате этой инфекции. В понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок из-за коронавируса, которые в первую очередь будут переданы больницам, работникам общественного транспорта и в коммунальные аптеки.

Медицинские маски исчезли из продажи в столичных коммунальных и частных аптеках. Кроме того, в аптеках, магазинах и на автозаправочных станциях больше нет антисептика. Аналогичная ситуация и в соседних со столицей населенных пунктах. Даже в больших городах - Борисполе, где находится международный аэропорт, и Броварах - нет в продаже этих товаров. "Я хотела купить антисептик, но ни в аптеке, ни в профессиональном магазине его не оказалось", - пожаловалась массажист Светлана из Броваров.

На прилавках некоторых аптек еще можно найти медицинские респираторы по 60 гривен за штуку (2,3 доллара). При этом, антисептик пока можно купить только в интернет-магазинах по завышенной на несколько долларов цене, а сроки доставки составляют несколько дней.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Также правительство 14 марта на внеочередном заседании распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.