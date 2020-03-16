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Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус

12:42 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик возле приемного отделения больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Медик возле приемного отделения больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Прибывший из Австрии житель Красноярска госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, тестовые исследования его анализов дали положительный результат, сообщил журналистам зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
"Сегодня мы отправили анализы одного из жителей города Красноярска ... Этот гражданин прибыл вчера из Австрии и, по предварительным тестам, у него выявлен положительный результат. Но это только тестовые исследования", - сказал Подкорытов.
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Он пояснил, что сегодня анализы направлены на исследование в "Вектор" (вирусологическая лаборатория - ред.), ожидается, что во вторник диагноз будет уточнен.
По его словам, на территории края под медицинским наблюдением находятся 278 человек. За всеми лицами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование на новый коронавирус. Обследовано в крае 850 человек, вирус не выявлен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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