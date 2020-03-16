СК в Москве проверит слухи об обрушении потолка в квартире у ветерана

Ранее в сюжете одного из федеральных телеканалов появилась информация о том, что у 87-летней ветерана труда, проживающей в квартире жилого дома на Ленинградском проспекте, регулярно рушится потолок из-за подтоплений крыши. Женщина сталкивается с этой проблемой после каждого дождя, а "обращение в компетентные службы не приносит должного результата".