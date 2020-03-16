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СК в Москве проверит слухи об обрушении потолка в квартире у ветерана
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РИА Новости

СК в Москве проверит слухи об обрушении потолка в квартире у ветерана

12:41 16.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет в столице проверит информацию СМИ об обрушениях потолка в квартире ветерана, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в сюжете одного из федеральных телеканалов появилась информация о том, что у 87-летней ветерана труда, проживающей в квартире жилого дома на Ленинградском проспекте, регулярно рушится потолок из-за подтоплений крыши. Женщина сталкивается с этой проблемой после каждого дождя, а "обращение в компетентные службы не приносит должного результата".
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"По фактам, изложенным в сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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