СК в Москве проверит слухи об обрушении потолка в квартире у ветерана

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет в столице проверит информацию СМИ об обрушениях потолка в квартире ветерана, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в сюжете одного из федеральных телеканалов появилась информация о том, что у 87-летней ветерана труда, проживающей в квартире жилого дома на Ленинградском проспекте, регулярно рушится потолок из-за подтоплений крыши. Женщина сталкивается с этой проблемой после каждого дождя, а "обращение в компетентные службы не приносит должного результата".
"По фактам, изложенным в сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.