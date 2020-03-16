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Глава холдинга "Неофарм" рассказал о нехватке медицинских масок
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РИА Новости

Глава холдинга "Неофарм" рассказал о нехватке медицинских масок

12:34 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава аптечного холдинга "Неофарм", работающего под брендами "Неофарм" и "Столички" в Центральном и Северо-западном округах России, Евгений Нифантьев рассказал о недостаточном количестве медицинских масок.
Отвечая на вопрос о доступности медицинских масок и санитайзеров на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, Нифантьев сказал: "Не хватает. У дистрибьюторов масок не было уже месяц назад. Все маски, которые мы приобретали, это были перекупщики-дистрибьюторы, то есть мы таких дистрибьюторов раньше и не знали".
В группу "Неофарм" входит более чем 750 аптек в 80 городах России, следует из данных на сайте компании. При этом, по словам Нифантьева, крупным аптечным сетям помощь с масками оказывает департамент здравоохранения Москвы.
"Отдельное спасибо хочется сказать департаменту здравоохранения города Москвы. Они услышали наше предложение, что мы готовы стать товаропроводящей цепочкой до конечного потребителя. Когда у них появляются маски, они передают участниками рынка - аптечным сетям, реализуют их аптечные сети с минимальной наценкой. В частности, у нас наценка не превышала 5%", - сказал Нифантьев.
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Данный механизм рассчитан на обеспечение населения масками, речи о коммерции не идет, пояснил он. Кроме этого, аптеки группы ввели искусственное ограничение - не более 20 масок в одни руки.
В компаниях, управляющих крупнейшими аптечными сетями в стране - ГК "Эркафарм" и ГК "Протек" ("Ригла"), не стали комментировать ситуацию с масками. Представитель маркетингового союза АСНА, чьи участники совокупно занимают первую строчку рейтинга аптечных сетей DSM Group по обороту, не ответил на запрос РИА Новости.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались. На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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