Россия готовит спецборты для вывоза сограждан из Узбекистана

"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте посольства. Дипмиссия просит всех желающих направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела посольства.