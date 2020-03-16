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2020-03-16T12:34+0300
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Россия готовит спецборты для вывоза сограждан из Узбекистана
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РИА Новости

Россия готовит спецборты для вывоза сограждан из Узбекистана

12:34 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте
Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Посольство России в Ташкенте прорабатывает вопрос организации спецбортов для соотечественников, желающих покинуть Узбекистан в связи с приостановкой транспортного сообщения в республике из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба дипмиссии.
По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай COVID-19 в республике. В понедельник число зараженных увеличилось до шести, в этот же день правительство решило приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. В четверг будет приостановлено и сообщение по железной дороге. Для иностранных граждан также организуют чартеры для доставки их из Узбекистана на родину.
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"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте посольства. Дипмиссия просит всех желающих направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела посольства.
Ранее "Аэрофлот" с 16 марта по 30 апреля приостановил полеты в Узбекистан и заявил, что изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан. Свои рейсы в Узбекистан также приостановили "Уральские авиалинии" и "Ютэйр" из-за ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
601111
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Коронавирус COVID-19РоссияАэрофлотЮТэйрУральские авиалинииТашкентУзбекистанОбщество
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