Россия готовит спецборты для вывоза сограждан из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Посольство России в Ташкенте прорабатывает вопрос организации спецбортов для соотечественников, желающих покинуть Узбекистан в связи с приостановкой транспортного сообщения в республике из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба дипмиссии.
По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай COVID-19 в республике. В понедельник число зараженных увеличилось до шести, в этот же день правительство решило приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. В четверг будет приостановлено и сообщение по железной дороге. Для иностранных граждан также организуют чартеры для доставки их из Узбекистана на родину.
"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте посольства. Дипмиссия просит всех желающих направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела посольства.
Ранее "Аэрофлот" с 16 марта по 30 апреля приостановил полеты в Узбекистан и заявил, что изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан. Свои рейсы в Узбекистан также приостановили "Уральские авиалинии" и "Ютэйр" из-за ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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