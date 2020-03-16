Грузия запретила въезд в страну всех иностранцев из-за коронавируса

"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", - заявил Чиковани на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.