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В Белоруссии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Белоруссии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

12:28 16.03.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Учебные заведения Белоруссии ограничили пропуск посторонних и передвижение в самих учреждениях, также усилены санитарно-профилактические меры, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования страны.
По последним данным минздрава Белоруссии, новый коронавирус COVID-19 в стране выявлен у 27 граждан, из них трое первых заболевших выписаны из медучреждений. Кроме того, у пятерых студентов БГУ ранее лабораторный тест подтвердил заражение. В белорусских учреждениях образования карантина нет, но отдельные учреждения корректируют графики занятий, например, БГУ перенес лекции для всех факультетов на более поздний срок. Вместе с тем в соцсетях публикуют фотографии из разных белорусских школ и вузов с полупустыми кабинетами во время занятий.
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"Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы минобразования.
Сотрудники ведомства порекомендовали "при малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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