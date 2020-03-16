В Белоруссии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

"Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы минобразования.