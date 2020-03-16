Конкурс на должность главы администрации Кирова не состоялся

Как сообщается на сайте городской администрации, в понедельник в 9.00 кандидаты на должность главы администрации Кирова приступили к выполнению тестов на знание российского законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о муниципальной службе и устава города. Затем с каждым из кандидатов на должность сити-менеджера должно было проводиться получасовое собеседование.