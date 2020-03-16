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Конкурс на должность главы администрации Кирова не состоялся
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РИА Новости

Конкурс на должность главы администрации Кирова не состоялся

12:27 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Портфель чиновника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Конкурс на должность главы администрации города Кирова, назначенный на 16 марта, не состоялся из-за отсутствия кворума в составе конкурсной комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова были допущены три кандидата - Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов, Вячеслав Симаков. Выбирать нового сити-менеджера должна комиссия, в состав которой входят пять представителей городской думы и пять человек, назначенных губернатором Кировской области.
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27 января, 17:49
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Как сообщается на сайте городской администрации, в понедельник в 9.00 кандидаты на должность главы администрации Кирова приступили к выполнению тестов на знание российского законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о муниципальной службе и устава города. Затем с каждым из кандидатов на должность сити-менеджера должно было проводиться получасовое собеседование.
"Конкурс на должность главы администрации города Кирова не состоялся. Кворум не собрался", - сообщили в пресс-службе городской администрации, не уточнив, кто именно из состава комиссии и по какой причине не пришел на мероприятие.
На заседании Кировской городской Думы, которое назначено на 25 марта, будет принято решение о назначении даты проведения нового конкурса
Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию 27 января. Сити-менеджер Кирова сообщил губернатору Игорю Васильеву о желании покинуть занимаемый пост на совещании, во время которого глава региона оценил работу муниципалитета и сити-менеджера по реализации национальных проектов как неудовлетворительную.
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