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СМИ: глава крупнейшей звукозаписывающей компании заразился COVID-19
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РИА Новости

СМИ: глава крупнейшей звукозаписывающей компании заразился COVID-19

12:28 16.03.2020 (обновлено: 12:36 16.03.2020)
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© AFP 2020 / Michael Tran/Getty ImagesПредседатель и главный исполнительный директор Universal Music Group сэр Лучиан Грейндж
Председатель и главный исполнительный директор Universal Music Group сэр Лучиан Грейндж
© AFP 2020 / Michael Tran/Getty Images
Председатель и главный исполнительный директор Universal Music Group сэр Лучиан Грейндж. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава самой крупной в мире звукозаписывающей компании Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусом, сообщает издание Variety.
По данным газеты, сейчас 60-летний Грейндж проходит лечение в медицинском центре Лос-Анджелеса.
В пятницу издание сообщило, что здание компании в городе Санта-Моника в Калифорнии закрылось после того, как коронавирус был обнаружен у одного из работающих там людей.
Universal Music Group - крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире. Компания принадлежит французскому медиаконгломерату Vivendi SA.
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