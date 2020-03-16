СМИ: глава крупнейшей звукозаписывающей компании заразился COVID-19

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава самой крупной в мире звукозаписывающей компании Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусом, сообщает издание Variety.
По данным газеты, сейчас 60-летний Грейндж проходит лечение в медицинском центре Лос-Анджелеса.
В пятницу издание сообщило, что здание компании в городе Санта-Моника в Калифорнии закрылось после того, как коронавирус был обнаружен у одного из работающих там людей.
Universal Music Group - крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире. Компания принадлежит французскому медиаконгломерату Vivendi SA.