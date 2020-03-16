В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

"Предлагается дополнить федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" подпунктами, согласно которым военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, ставшей известной ему в связи с исполнением должностных обязанностей", — говорится в пояснительной записке.