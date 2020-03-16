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В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных
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РИА Новости

В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

12:26 16.03.2020 (обновлено: 13:46 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии РФ
Военнослужащие армии РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии. Соответствующий документ, разработанный Минобороны, размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.
"Предлагается дополнить федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" подпунктами, согласно которым военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, ставшей известной ему в связи с исполнением должностных обязанностей", — говорится в пояснительной записке.
Авторы напоминают, что в СССР можно было уволить за "совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера", но это положение перестало действовать в 1993 году.
Порядок увольнения по названным основаниям предусматривает в том числе заключение аттестационной комиссии.
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