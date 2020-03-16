Японский эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 — 2009 годов

ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Нынешняя ситуация в глобальной экономике не похожа на "шок Lehman Brothers Holdings", как в Нынешняя ситуация в глобальной экономике не похожа на "шок Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов; экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявил глава Банка Японии Курода Харухико.

"Есть опасения низкого роста экономики на протяжении какого-то времени. Но как только в разных странах произойдет сокращение заражения (коронавирусом – ред.), экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться. На сегодняшний день мы не считаем, что это будет как "шок Lehman", когда будет снижение в реальных секторах экономики", - сказал Курода на пресс-конференции в Токио.

Катализатором мирового кризиса 2008-2009 годов стал обвал рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы - банковского конгломерата Lehman Brothers.

Курода объяснил, что принятие пакета мер ЦБ Японии в понедельник было вызвано сокращением экспорта в Китай и снижением потребления, вызванного отменой мероприятий из-за эпидемии. Он неоднократно подчеркнул, что, судя по опыту Китая и Южной Кореи, эпидемия носит временный характер. При этом глава японского регулятора не исключил, что влияние на предприятия может быть длительным. По его словам, принятые меры будут действовать по крайней мере полгода и в случае необходимости могут быть продлены.

В понедельник Банк Японии, в частности, принял решение удвоить объем выкупа активов биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT), а также запустить программу дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса. При этом японский регулятор решил сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%.