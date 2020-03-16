Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T12:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568660629.html
Японский эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 — 2009 годов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568232926_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c2b39ebf43633c0fffdc2ed7127c7dd9.jpg
РИА Новости

Японский эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 — 2009 годов

12:21 16.03.2020
803
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Нынешняя ситуация в глобальной экономике не похожа на "шок Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов; экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявил глава Банка Японии Курода Харухико.
"Есть опасения низкого роста экономики на протяжении какого-то времени. Но как только в разных странах произойдет сокращение заражения (коронавирусом – ред.), экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться. На сегодняшний день мы не считаем, что это будет как "шок Lehman", когда будет снижение в реальных секторах экономики", - сказал Курода на пресс-конференции в Токио.
Катализатором мирового кризиса 2008-2009 годов стал обвал рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы - банковского конгломерата Lehman Brothers.
Курода объяснил, что принятие пакета мер ЦБ Японии в понедельник было вызвано сокращением экспорта в Китай и снижением потребления, вызванного отменой мероприятий из-за эпидемии. Он неоднократно подчеркнул, что, судя по опыту Китая и Южной Кореи, эпидемия носит временный характер. При этом глава японского регулятора не исключил, что влияние на предприятия может быть длительным. По его словам, принятые меры будут действовать по крайней мере полгода и в случае необходимости могут быть продлены.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
09:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов
В понедельник Банк Японии, в частности, принял решение удвоить объем выкупа активов биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT), а также запустить программу дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса. При этом японский регулятор решил сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах. Большинство выздоровели, но более 5,7 тысячи человек скончались.
620000
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Центральный банк ЯпонииФинансовый кризис 2008 годаЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния