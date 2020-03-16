В Сальвадоре ввели оплачиваемый карантин для беременных и пожилых

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Сальвадора, на территории которого еще не было выявлено случаев заражения коронавирусом, объявило о введении обязательного оплачиваемого карантина для всех беременных женщин и лиц старше 60 лет, сообщает местная газета Prensa Grafica.
На прошлой неделе президент страны Найиб Букеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения нарушителям извне. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.
"У нас есть время, чтобы сдержать вирус, но для этого мы должны принимать исключительные меры. Кто-то скажет, что они преувеличены, но единственный способ сдержать вирус – это ограничить мобильность (населения)", - заявил президент.
Согласно указу, все компании и учреждения страны обязаны отпустить беременных женщин и людей старше 60 лет для прохождения домашнего карантина с сохранением зарплаты, независимо от того, смогут ли они работать удаленно.
Глава государства также заявил о планах построить самый большой медицинский центр в Латинской Америке с привлечением инвестиций в размере 70 миллионов долларов. Предполагается, что в больнице на 2000 коек также будут оборудованы 300 мест для больных, нуждающихся в интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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