Голода нет, паника есть: как живет Франция на осадном положении

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Вирус не распространяется сам по себе, это делают люди, самоизолируйтесь и не заражайте других — такие рекомендации рефреном звучат во Франции. Страна вошла в третью, пиковую, стадию эпидемии COVID-19. В попытках ее остановить власти пошли на исключительные меры. Что, впрочем, не помешало провести в республике выборы. Почему французы оказались этому рады, рассказывает корреспондент РИА Новости.

Закрытие кафе и ресторанов

Вечером в субботу на открытой террасе парижского кафе слышим новость о закрытии ресторанов и вообще всех увеселительных заведений. "Да, в полночь закрываемся", — подтверждает официант. Многих распоряжение кабинета министров застало врасплох: по субботам на дискотеках и в барах обычно гуляют до утра. Где-то шли концерты, выступали диджеи — пришлось срочно сворачиваться.

"Мы прекрасно понимаем это решение. Здоровье беценно, все, что касается безопасности граждан, нужно выполнять. Единственное, что смущает, — это сроки. Хорошо бы было подготовиться заранее. И еще неопределенность по государственной поддержке — будет ли она. Люди, конечно, очень обеспокоены", — говорит сотрудник ресторана.

Пока неизвестно, как именно компенсируют вынужденный простой. Работников, видимо, ждет "частичная безработица" — то есть отдых без разрыва контракта. Компенсируют 70 процентов зарплаты, государство поможет, но в каком объеме — еще не ясно.

© REUTERS / Benoit Tessier Сотрудник ресторана убирает стулья с террасы в связи с закрытием кафе и ресторанов в Париже © REUTERS / Benoit Tessier Сотрудник ресторана убирает стулья с террасы в связи с закрытием кафе и ресторанов в Париже

Учебные заведения, музеи, выставочные центры уже на замке. Правительство рекомендует компаниям и предприятиям по возможности переводить всех сотрудников на удаленку.

Запасов много, но люди продолжают скупать все

Утром в воскресенье на торговой улочке в XVII округе Парижа многолюдно. Покупателей в овощных, мясных и рыбных лавках, в булочных заметно больше, чем обычно. Ощущается общая напряженность.

Поход на рынок в выходной для многих французов — добрая традиция. Но продавцы явно на взводе: с напряженными лицами они шустро мечутся между клиентами и прилавками. Покупатели зачастую тоже раздражены — то ли очередями, то ли новостями о коронавирусе. Многие в медицинских масках, некоторые в перчатках.

Между тем основные рекомендации врачей никто не соблюдает: очереди плотные, у прилавков толчея — никакой дистанции.

"Народу больше, чем обычно, но мы пока справляемся. Люди скупают картошку, брокколи, другие овощи. У многих же еще теперь дети дома сидят, не ходят в школу — и надо их кормить три раза в день. А тут и кафе закрылись. Но запас у нас еще есть, также мы получили возврат из пары ресторанов утром", — рассказал продавец.

Интересно, что, по наблюдениям продавца, заметно чаще платят банковскими картами, а не наличными — боятся заразиться. Во Франции платежи телефоном или электронными часами не так распространены, как, скажем, в России. Зачастую это вызывает удивление: "Ого! Так можно?"

Крупные торговые сети твердят, что продовольственных запасов хватает. Вместе с тем повышенный спрос на те или иные продукты (вроде макарон или картофеля) может вызвать краткосрочный дефицит и возникает ажиотаж, как в некоторых странах случилось, например, с туалетной бумагой.

"Уверяем вас, Франция обеспечена продуктами питания и товарами первой необходимости. <...> Дефицита не будет. Но вы должны проявить понимание и ответственность, совершать покупки так, как обычно. <...> Пусть и немного больше, учитывая, что дети сидят дома", — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, подчеркнув, что никаких ограничений в рознице не предвидится.

Выборы проходят несмотря на вирус

Вопреки всему вчера состоялся первый тур муниципальных выборов. Перенести голосование призывали многие политики, в том числе главы крупных регионов, однако правительство, сославшись на рекомендации ученого совета Национального агентства общественного здравоохранения, постановило: выборам быть, главное — соблюдать все меры предосторожности.

Участок для голосования в VIII округе Парижа: редкая очередь избирателей, на лицах пары пожилых людей — медицинские маски, на руках некоторых членов комиссии — одноразовые перчатки. На столах бутылки с водно-спиртовым гелем, коробки с одноразовыми салфетками. Кабинки для голосования развернуты входом в сторону стены — так никто не заглянет избирателю через плечо, поэтому необязательно трогать руками штору.

"Видите, мы нанесли наклейки на пол, чтобы обозначить очередь. В соответствии с рекомендациями мы просим всех соблюдать дистанцию в один метр. Это касается и членов комиссии. Удостоверение личности и карточку избиратели просто показывают, не передавая в руки. Мы также советовали приносить собственные авторучки", — рассказывает сотрудница избирательной комиссии.

Люди одобряют принятые меры. "Я никакого страха не испытываю, нет. Нужно лишь проявлять бдительность, следовать правилам. И я вижу, что все очень хорошо организовано. И призываю всех голосовать — это же наш гражданский долг", — объяснила на выходе из участка пожилая дама.

© REUTERS / Stephane Mahe Участники голосования проходят мимо объявлений на избирательном участке в Краке во время первого тура муниципальных выборов во Франции © REUTERS / Stephane Mahe Участники голосования проходят мимо объявлений на избирательном участке в Краке во время первого тура муниципальных выборов во Франции

"Очень хорошо, что выборы не отменили. Демократия продолжается, жизнь продолжается. Главное — соблюдать все рекомендации, не приходить в пиковые часы, чтобы не создавать толчею, — и все будет нормально", — отметил другой избиратель, врач по профессии.

Молодые люди в целом согласны со старшими. "Если честно, думаю, раз мы закрываем кафе и отменяем все публичные мероприятия, то и выборы можно было отложить хотя бы на месяц — может, ситуация к тому времени улучшится. Больше опасаемся за родителей, за бабушек и дедушек, ведь они более подвержены коронавирусу. А меры (на участке для голосования. — Прим. ред.) хорошие, лучше вряд ли можно было что-то сделать. Я доволен", — сказал один из проголосовавших. И все же активность избирателей в итоге была заметно ниже, чем раньше.

"Вирус сам не путешествует — его разносят люди"

Власти давно призывали граждан поменьше ездить, в том числе по стране. С понедельника по предписанию правительства национальные перевозчики будут постепенно сокращать число междугородних поездов и авиарейсов. Расписание общественного городского транспорта пока не меняется.

"Я хочу подчеркнуть очень важную вещь. Вирус не распространяется сам по себе, его распространяют люди. Когда вы больны и изолированы дома или в больнице, вы не заражаете других. Когда ребенок — носитель вируса остается дома, не вступает ни с кем в контакт, число заражений резко падает", — обратился к гражданам глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. По его мнению, вирус по стране разнесли те, кто не внял призывам власти и врачей и продолжал жить в привычном режиме.