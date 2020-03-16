В Мексике приостановят доступ к памятникам майя в Юкатане

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор мексиканского штата Юкатан Маурисио Вила заявил о решении на фоне вспышки Губернатор мексиканского штата Юкатан Маурисио Вила заявил о решении на фоне вспышки коронавируса приостановить доступ посетителей к археологическим памятникам цивилизации майя Чичен-Ица и Цибильчальтун во время празднования весеннего равноденствия.

"На неделе, предшествующей празднованию весеннего равноденствия, каждый год нас посещают более 50 тысяч человек из разных стран. Принимая во внимание вышесказанное, я поручил принять необходимые меры, чтобы приостановить мероприятия и доступ к археологическим центрам Чичен-Ица и Цибильчальтун 20, 21 и 22 марта, что позволит нам значительно снизить вероятность заражения нашего населения", - заявил Вила в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

He instruido la suspensión de clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas de #Yucatán a partir del martes 17 de marzo y la cancelación de actividades e ingreso a #ChichénItzá y #Dzibilchaltún por el equinoccio, los días 20, 21 y 22 de marzo. — Mauricio Vila (@MauVila) March 16, 2020

Помимо этого Вила заявил, что занятия во всех учебных заведениях на территории штата начиная с 17 марта приостанавливаются.

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.

Чичен-Ица - культурный и политический центр цивилизации майя, расположенный на севере штата Юкатан, признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Цибильчальтун — древний город, археологический памятник майя, также расположенный на территории штата Юкатан.

Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.

Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.