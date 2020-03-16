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Туризм
2020-03-16T12:15+0300
https://ria.ru/20200316/1568660222.html
В Мексике приостановят доступ к памятникам майя в Юкатане
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РИА Новости

В Мексике приостановят доступ к памятникам майя в Юкатане

12:13 16.03.2020 (обновлено: 12:15 16.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГород цивилизации майя Чичен-Ица
Город цивилизации майя Чичен-Ица
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор мексиканского штата Юкатан Маурисио Вила заявил о решении на фоне вспышки коронавируса приостановить доступ посетителей к археологическим памятникам цивилизации майя Чичен-Ица и Цибильчальтун во время празднования весеннего равноденствия.
"На неделе, предшествующей празднованию весеннего равноденствия, каждый год нас посещают более 50 тысяч человек из разных стран. Принимая во внимание вышесказанное, я поручил принять необходимые меры, чтобы приостановить мероприятия и доступ к археологическим центрам Чичен-Ица и Цибильчальтун 20, 21 и 22 марта, что позволит нам значительно снизить вероятность заражения нашего населения", - заявил Вила в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Помимо этого Вила заявил, что занятия во всех учебных заведениях на территории штата начиная с 17 марта приостанавливаются.
Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
Чичен-Ица - культурный и политический центр цивилизации майя, расположенный на севере штата Юкатан, признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Цибильчальтун — древний город, археологический памятник майя, также расположенный на территории штата Юкатан.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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