Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса

Глава кабмина поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:

— меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов; меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов; — поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, а также малых и средних предприятий; поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, а также малых и средних предприятий; — настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу. настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу.

Мишустин отметил, что борьба с пандемией — задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе ответственного бизнеса. Он призвал крупные корпорации задействовать все ресурсы для борьбы с пандемией.

Онлайн-оповещения и оплата больничных

Власти в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, подчеркнул премьер.

"Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел", — сказал он.

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Кроме того, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Правительство приостановило въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией и закрыло ж\д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.

По словам Мишустина, есть возможность использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах. В частности, подразумевается увеличение объема предоставляемых государственных гарантий.

"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - уточнил он.

"Действовать на опережение"

Премьер-министр заявил, что власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Мишустин добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.

"Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию", - подчеркнул глава правительства.

Он заверил, что власти ничего не скрывают, а абсолютно открыто рассказывают о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями сталкиваются, а также каких позитивных результатов удалось добиться в борьбе с распространением инфекционного заболевания.