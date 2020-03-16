Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.
Глава кабмина поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:
—меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов;
—поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, а также малых и средних предприятий;
—настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу.
Мишустин отметил, что борьба с пандемией — задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе ответственного бизнеса. Он призвал крупные корпорации задействовать все ресурсы для борьбы с пандемией.
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Онлайн-оповещения и оплата больничных
Власти в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, подчеркнул премьер.
"Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел", — сказал он.
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Кроме того, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Правительство приостановило въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией и закрыло ж\д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.
По словам Мишустина, есть возможность использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах. В частности, подразумевается увеличение объема предоставляемых государственных гарантий.
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"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - уточнил он.
"Действовать на опережение"
Премьер-министр заявил, что власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Мишустин добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.
"Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию", - подчеркнул глава правительства.
Он заверил, что власти ничего не скрывают, а абсолютно открыто рассказывают о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями сталкиваются, а также каких позитивных результатов удалось добиться в борьбе с распространением инфекционного заболевания.
По последним данным, по всему миру заразились почти 170 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч пациентов умерли, 76 тысяч вылечились. В России заражены более 60 человек.