Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T12:23+0300
https://ria.ru/20200316/1568660033.html
Курс доллара вырос до 75 рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472202_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_e1ae7d09054d0a6ced6b3fd301fae256.jpg
РИА Новости

Курс доллара вырос до 75 рублей

12:10 16.03.2020 (обновлено: 12:23 16.03.2020)
1835
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Курс рубля обновляет локальные минимумы, доллар уже подскакивал выше 75 рублей, а евро закрепляется выше 84 рублей на фоне падения цен на нефть на 7%, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.13 мск понедельника рос на 2,3 рубля – 74,9, а чуть раньше подскакивал до 75,03 рубля. Курс евро растет на 3,38 рубля - до 84,11 рубля.
Доллар 12 марта подскакивал до 75,49 рубля, а евро 10 марта до 85 рублей.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 6,82% - до 31,54 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов падал на 7,6% - до 31,29 доллара за баррель.
Добыча нефти
08:00
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
9513420
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеМосковская биржаРоссияДинамика курсов валютЭкономика
Рекомендуем
Табло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве
Рубль падает к доллару и евро, доллар подскакивал выше 74 рублей
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Табло пункта обмена валют в Москве
Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,13 рубля
Табло с символикой евро на обменном пункте в Москве
Официальный курс евро на вырос на 89 копеек
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Курс евро превысил отметку в 84 рубля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния