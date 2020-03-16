Курс доллара вырос до 75 рублей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Курс рубля обновляет локальные минимумы, доллар уже подскакивал выше 75 рублей, а евро закрепляется выше 84 рублей на фоне падения цен на нефть на 7%, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.13 мск понедельника рос на 2,3 рубля – 74,9, а чуть раньше подскакивал до 75,03 рубля. Курс евро растет на 3,38 рубля - до 84,11 рубля.
Доллар 12 марта подскакивал до 75,49 рубля, а евро 10 марта до 85 рублей.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 6,82% - до 31,54 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов падал на 7,6% - до 31,29 доллара за баррель.