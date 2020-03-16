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Часть сотрудников "Почты России" будет работать дистанционно
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РИА Новости

Часть сотрудников "Почты России" будет работать дистанционно

12:09 16.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Часть сотрудников "Почты России" перейдет на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме, соответствующий приказ подписал гендиректор "Почты" Максим Акимов, говорится в сообщении компании.
"Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников "Почты России" в служебные командировки как по территории России, так и за границу", - уточняется в сообщении.
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Кроме того, сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, а клиентов "Почта" призывает чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между ними.
Также "Почта России" планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов, а корпоративные клиенты могут заключить договор с почтовым оператором удаленно в электронном виде.
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Компания отмечает, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим АкимовПочта РоссииОбщество
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