Часть сотрудников "Почты России" будет работать дистанционно

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Часть сотрудников " Часть сотрудников " Почты России " перейдет на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса , при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме, соответствующий приказ подписал гендиректор "Почты" Максим Акимов , говорится в сообщении компании.

"Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников "Почты России" в служебные командировки как по территории России, так и за границу", - уточняется в сообщении.

Кроме того, сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, а клиентов "Почта" призывает чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между ними.

Также "Почта России" планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов, а корпоративные клиенты могут заключить договор с почтовым оператором удаленно в электронном виде.

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Компания отмечает, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.