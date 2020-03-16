В Иране установят контроль на выездах из провинций из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 16 мар – РИА Новости. Власти Власти Ирана будут устанавливать контроль над поездками граждан внутри страны из-за коронавируса при выезде из провинций, в случае необходимости будут разворачивать машины домой, сообщил президент Ирана Хасан Роухани

Подобное решение принято за несколько дней до нового года (Ноуруз), который отмечается в стране 20 марта - ближе к празднику и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок.

"Министерство здравоохранения и МВД согласовали один план, который, надеюсь, будет действовать с завтрашнего дня - на выездах из различных провинций, на шоссейных дорогах будет проводиться контроль населения – измерение температуры", - сообщил Роухани по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

В определенных случаях, отметил президент, лица будут направлены в карантин домой, в некоторых - в больницу и не смогут продолжить свой путь, отметил президент, чье выступление транслировалось телеканалом IRINN.

"Следуя рекомендации министерства здравоохранения, я также повторно советую дорогим иранцам: оставайтесь дома – пусть это будет лозунгом этого года", - сказал Роухани в ходе выступления.

Он также отметил, что органы власти не уйдут на новогодние каникулы из-за коронавируса и продолжат работать над вопросом, выразив надежду на то, что стране удастся пройти пик распространения заболевания.

Прежде власти Ирана неоднократно говорили, что не намерены вводить в городах карантин в связи с распространением коронавируса.

Ранее подобный контроль был установлен при въездах в города: власти ограничили перемещение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал.

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число случаев заболевания, по последним данным, составляет 13938, из которых 724 со смертельным исходом. Почти 4,6 тысячи человек выздоровели.