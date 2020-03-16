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Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране
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РИА Новости

Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране

12:02 16.03.2020 (обновлено: 12:05 16.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 16 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Эпидемия коронавируса в Италии представляет собой беспрецедентную чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю страны, но пик распространения вируса, по мнению ученых, еще не достигнут, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Это момент жертв и ответственных решений. С самого начала я работал в духе единства, поставив в центр внимания здоровье, что объясняет поддержку 62% граждан. Мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, которой мы никогда не знали с послевоенных времен до сегодняшнего дня", - сказал премьер в интервью, которое в понедельник опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
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"Если мы будем продолжать оставаться дома, избегая опасных контактов, мы будем более эффективно сдерживать вирус. Ученые говорят нам, что мы еще не достигли пика, это наиболее опасные недели, и необходима максимальная предосторожность. Мы не можем снизить бдительность. Это наиболее важный вызов последних десятилетий. Для победы нужен ответственный вклад 60 миллионов итальянцев", - подчеркнул Конте.
Отвечая на вопрос о высоком уровне смертности в результате заражения коронавирусом, глава правительства указал, что для возможного принятия новых мер по борьбе с заболеванием надо подождать результатов, которые должны дать последние решения властей.
"Мы должны подождать несколько недель, чтобы проверить результаты наших решений, принятых по указанию научно-технического комитета. Кроме того, новые запреты не нужны, сейчас важно скрупулезно выполнять существующие", - отметил Конте.
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По его словам, правительство стремится максимально замедлить распространение вируса, чтобы иметь возможность эффективно разрешать возникающие проблемы на всей национальной территории.
"Основные услуги будут сохранены. Супермаркеты, аптеки, больницы продолжают снабжаться, потому что существует промышленная система, которая работает с чувством большой ответственности, чтобы страна не остановилась. Италия имеет еще не изведанные возможности, она действует мужественно, и другие станы, такие как Испания и Франция, следуют нашему примеру", - заявил премьер.
В то же время Конте признал, что ущерб от эпидемии для национального бизнеса будет весьма серьезным, и стране придется заниматься восстановлением экономики.
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"Потери будут серьезными. Придется принять настоящий план "восстановления". Финансовая гвардия будет жестко бороться со спекулятивным поведением тех, кто устанавливает нерыночные цены или наживается на преимуществах производства предметов первой необходимости. После коронавируса ничто не будет как прежде. Мы должны будем сесть и переформулировать правила торговли и свободного рынка", - сказал он.
Говоря о роли ЕС в деле борьбы с эпидемией коронавируса, Конте указал, что первые меры, объявленные Европейской комиссией по медицинской и экономической поддержке, ему представляются "эффективными и конкретными". В частности, он отметил решение о снятии преград для свободного рынка медико-санитарных материалов.
"Необходима европейская координация мер санитарного и экономического порядка. Настал момент для мужественных решений, и Италия может внести существенный вклад, как страна, которая первой в Европе столкнулось со столь широким распространением вируса", - заключил Конте.
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С 10 марта по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".
Днем позже Конте объявил о дальнейшем усилении этих мер, в частности, о запрете любой торговой деятельности в Италии. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Сокращено движение общественного транспорта.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 24,7 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 2335 человек, число жертв достигло 1809.
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