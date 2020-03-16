Кадыров рассказал, как изменился Крым за шесть лет

ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после воссоединения с Россией Крым совершил большой рывок в развитии, став центром международного туризма.
Торжественные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе в понедельник по случаю шестой годовщины референдума, после которого полуостров воссоединился с Россией.
"Шесть лет назад состоялся референдум, в ходе которого крымчане проголосовали за возвращение полуострова в Россию. Благодаря помощи федерального центра и президента России Владимира Путина Республика Крым за шесть лет совершила большой рывок в своём развитии, стала центром международного туризма", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.
По его словам, власти уделяют большое внимание решению социальных, экономических вопросов региона, развитию здравоохранения, образования.
"Самое главное – народ Крыма почувствовал, что о нём заботятся, что он нужен и принят в единую и дружную семью народов России", - подчеркнул Кадыров. Он поздравил главу региона Сергея Аксенова с исторической датой, пожелав дальнейшего процветания.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".