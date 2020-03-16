В Первоуральске прошел фестиваль света "Не темно"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Улицы города Первоуральска в субботу украсили инсталляции в рамках фестиваля "Не темно", который проходил уже во второй раз.

Фестиваль является частью проекта "Визуальная экология "новых" территорий", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Жители города увидели пять инсталляций, которые участвовали в екатеринбургском фестивале "Не темно" в декабре прошлого года, и световые проекты, созданные слушателями образовательной программы в Первоуральске.

"К этим работам у организаторов был особый интерес и ожидания, ведь их авторы – не художники, а люди разных профессий и интересов, представители экологического движения, реабилитолог, учащиеся строительного техникума, и это их первая попытка публичного художественного высказывания. Работы местных авторов органично соседствовали с привозными инсталляциями", – сообщили организаторы мероприятия.