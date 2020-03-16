Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-16T12:35+0300
https://ria.ru/20200316/1568659290.html
В Первоуральске прошел фестиваль света "Не темно"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568658558_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_2d54f69e88d4d9e7d631fcb57d366a44.jpg
РИА Новости

В Первоуральске прошел фестиваль света "Не темно"

12:00 16.03.2020 (обновлено: 12:35 16.03.2020)
32
© нновационный культурный центрИнсталляция на фестивале света "Не темно"
Инсталляция на фестивале света Не темно
© нновационный культурный центр
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Улицы города Первоуральска в субботу украсили инсталляции в рамках фестиваля "Не темно", который проходил уже во второй раз.
Фестиваль является частью проекта "Визуальная экология "новых" территорий", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Жители города увидели пять инсталляций, которые участвовали в екатеринбургском фестивале "Не темно" в декабре прошлого года, и световые проекты, созданные слушателями образовательной программы в Первоуральске.
"К этим работам у организаторов был особый интерес и ожидания, ведь их авторы – не художники, а люди разных профессий и интересов, представители экологического движения, реабилитолог, учащиеся строительного техникума, и это их первая попытка публичного художественного высказывания. Работы местных авторов органично соседствовали с привозными инсталляциями", – сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль дополнили две проекции студентов Екатеринбургской академии современного искусства, которые тоже были слушателями образовательной программы в Первоуральске. По данным организаторов, за три часа фестивальную площадку посетило более 3 тысяч человек, в основном семьи с детьми, подростки.
000000
Обсудить 0
КультураПервоуральскОбщество
Рекомендуем
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах
Комбайны на поле совхоза Дмитровский в Якутии.
Новая система поможет управлять земельными участками в Якутии
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Полицейский в Гамбурге
Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В России потушили все природные пожары
Марокко
Власти Марокко закроют рестораны, кинотеатры и спортивные объекты
Фестиваль Koktebel Jazz Party
В Москве саксофонист Сергей Головня выступит с Юлией Чичериной
Финалисты конкурса Учитель будущего в Ростове-на-Дону
В ЮФО и СКФО назвали финалистов конкурса "Учитель будущего"
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
В Вологде второй день ищут тело мальчика, провалившегося под лед
Стенд МГИМО на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017
МГИМО прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение
Аркадий Дворкович
Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть
Прохожие в защитных медицинских масках
Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
Логотипы информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам к Конституции 22 апреля, представленные на заседании ЦИК
В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин 17 марта встретится с членами правительства
Художник Дмитрий Поштаренко в ролике конкурса Правнуки Победителей
Член жюри конкурса "Правнуки победителей" рассказал историю прадеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния