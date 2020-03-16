Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T12:01+0300
https://ria.ru/20200316/1568659090.html
Франция закроет суды на фоне коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567725894_0:245:2422:1607_1036x0_80_0_0_f5ed1bad69e86de682bf365134be3b0e.jpg
РИА Новости

Франция закроет суды на фоне коронавируса

11:56 16.03.2020 (обновлено: 12:01 16.03.2020)
509
© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Скорая помощь у больницы Биша в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила о закрытии всех судов во Франции с понедельника за исключением тех, которые ведут "важнейшие судебные процессы", сообщает газета Monde.
Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.
Женщина в медицинской маске в Париже
Вчера, 22:40
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 5400 человек
Министр отметила, что "желательно, насколько возможно, отменить проведение заседаний, принимая во внимание риск заражения присяжных заседателей и общественности". В нем указывается, что "судебные процессы могут быть отложены в пределах разумного срока и с соблюдением сроков предварительного заключения".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
140001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Эдуар ФилиппФранцияВ мире
Рекомендуем
Отель Royal Beach в Эйлате
Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране
Прохожие в защитных медицинских масках
На востоке Чехии закрыли два города и 19 сел из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин
Сотрудница транспортной полиции аэропорта Внуково
Во "Внуково" пассажирка самолета укусила полицейского
Виктор Фисенко
Виктора Фисенко назначили замглавы Минздрава
Женщина в медицинской маске
В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек
Ситуация в Мадриде, Испания
Ученые предложили метод иммунотерапии коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Грузия запретила въезд в страну всех иностранцев из-за коронавируса
Председатель и главный исполнительный директор Universal Music Group сэр Лучиан Грейндж
СМИ: глава крупнейшей звукозаписывающей компании заразился COVID-19
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране установят контроль на выездах из провинций из-за коронавируса
Москва
В Москве ужесточили режим посещения судов из-за риска коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин 17 марта встретится с членами правительства
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Власти Киева ограничат въезд и выезд из города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния