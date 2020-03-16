Франция закроет суды на фоне коронавируса

Министр отметила, что "желательно, насколько возможно, отменить проведение заседаний, принимая во внимание риск заражения присяжных заседателей и общественности". В нем указывается, что "судебные процессы могут быть отложены в пределах разумного срока и с соблюдением сроков предварительного заключения".