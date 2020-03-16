Франция закроет суды на фоне коронавируса

Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.
Министр отметила, что "желательно, насколько возможно, отменить проведение заседаний, принимая во внимание риск заражения присяжных заседателей и общественности". В нем указывается, что "судебные процессы могут быть отложены в пределах разумного срока и с соблюдением сроков предварительного заключения".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса