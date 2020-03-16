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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T12:41+0300
https://ria.ru/20200316/1568659063.html
Курс евро превысил отметку в 84 рубля
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/73/1559267360_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_2d4ff26b12f11de7eb060d3ab58da8d8.jpg
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

11:56 16.03.2020 (обновлено: 12:41 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Курс доллара к рублю, установленный на 17 марта, вырос до 74,9 рубля, евро поднялся до 84,11 рубля на фоне падения цен на нефть на семь процентов, следует из данных Московской биржи.
Во время торгов курс американской нацвалюты достигал отметки в 75,03 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 6,82 процента, до 31,54 доллара за баррель.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
14 марта, 10:30Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономики, остается пандемия коронавирусного заболевания, от которой погибли уже свыше 6,5 тысячи человек более чем в 140 странах.
Электронное табло, отображающее индексы мировых рынков
Вчера, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс снизил добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки, а восстановление займет несколько месяцев.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
9 марта, 15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Всё будет хорошо!
16 марта, 12:23
Егор Новиков
101611241
Напоминаю: при любой цене, ниже 40, Россия теряет минимум 100 млн. долларов ежедневно. Ежедневно, Карл.
16 марта, 12:20
uo ou
39616111
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